Après nous avoir annoncé que le film Justice League Snyder Cut aurait 6 parties, Zack Snyder annonce une septième partie, un épilogue d'une durée de 20 à 25 minutes.Pour rappel, le film sera disponible le 18 Mars en streaming payant sur Amazon, XBOX, PlayStation ( et beaucoup d'autres) chez nous.Zack Snyder, à précisé qu'il n'avait pas demandé d'argent pour faire cette nouvelle version de Justice League.De plus, nous avons quelques petites informations sur ce que Zack Snyder voulait faire pour la suite. Lois Lane et Bruce Wayne aurait eu une liaison après la mort de Clark Kent/Superman, de cette relation serait née un enfant.Zack Snyder aurait casser les codes de DC avec cette version.