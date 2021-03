Semaine du 5 Mars



-Les Enfants de Timpelbach

-Marvel’s Agents of SHIELD – saison 6

-Lena, rêve d’étoile – saison 3

-BIA – saison 2

-Papa ou Maman – saison 1



Star

-La Plage

-Black Narcissus – saison 1

-Grey’s Anatomy – saison 16





Semaine du 12 Mars





-L’avenir leur appartient

-Jappeloup

-Marvel Studios Rassemblement



Star



-Sideways

-The Resident – saisons 1 et 2

-Baskets – saison 1 à 3

-Lazy Company





Semaine du 19 Mars



-Un raccourci dans le temps

-Falcon et le Soldat de l’Hiver – saison 1

-Miraculous, les aventures de Ladybug et chat noir – saison 3

-Elena d’Avalor – saison 3



Star



-Hors contrôle

-Quantico – saisons 1 à 3

-The catch – saisons 1 et 2

-Rêve d’Himalaya – saison 1

-Mada Trek





Semaine du 26 Mars



-Miraculous World: New York, les héros unis

-Les Petits Champions : Game Changers

-Les coulisses de Pixar – batch 3

-Destination Wild : Portugal

-L’incroyable Dr. Pol – saison 13 et 14

-Sea of Shadows

-Les fugitifs de Pompéi



Star



-La Forme de l’eau

-Gnomeo et Juliette

-Dodgeball ! Même pas mal !

-Arizona Junior

-Trust – saison 1

-Code black – saisons 1 à 3

-l’Asie vue du ciel – saison 1









Le programme de Disney+ et Star se dévoile, avec un beau contenu en attendant les grosses cartouches prévues cet été et en fin d'année.