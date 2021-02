Le carton du produit donne le ton, un core i9, une GTX3080En attendant la bête, nous avons droit à un superbe tapis de souris XXXXXL.Soit pour y mettre le Move Ultimate, soit le combo clavier/souris au choix.A l'intérieur, nous retrouvons un câble HBMI, 2 tournis vis, une notice et le câble d'alimentation (pas sur la photo !! )La notice sert pour bien faire fonctionner le produit mais surtout pour démonter le produit proprement. Il faut être soigneux avec ce genre d'objet.Bordel, il est juste magnifique, j'aime le matériau utilisé pour la conception de cette tour. pas de problèmes de ventilations avec toutes ces alvéoles qui entourent le PC.Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'aérations, pour mieux "refroidir" la carte.Le Move Ultimate est vraiment petit, avec les dimensions que voici 38,5 x 18 x 23 cm. Il existe en deux couleurs à ma connaissance, le noir que j'ai à la maison et le blanc. Perso, je trouve que dans sa couleur noir, il se fond beaucoup plus dans le décor que le blanc. Après tout dépends de votre intérieur évidemment.C'est vraiment un magnifique PC, le revêtement en métal est juste dingue. Une qualité au rendez-vous pour un produit de luxe.Le Move Ultimate nous propose 2 sorties HBMI, 4 ports USB, 2 ports Ethernet, une prise Jack, le câble d'alimentation et une petite ventilation.Une fois ouvert, le Move Ultimate nous laisse apercevoir sa carte GTX 3080, que je trouve juste sublime. De grosses performances en perspective.Voici la configuration de la bête:Processeur : Intel Core i9 9980HK 2,4 GHzCarte Mère : Intel NUC9i9QNBCarte Graphique : GTX 2080RAM : 16 Go DDR4Stockage : 300 Go HDDIl n'y a rien a dire, j'aime cette machine, alors oui une fois branché, le PC est un peu bruyant, mais rien de gênant. Même en jeu, ce n'est pas un bruit qui gêne. J'ai même l'impression que le Move, fait moins de bruit qu'un PC "classique" une fois en jeu.La GTX3080 en action, ça fait son effet quand les lumières s'allument lors de l'allumage de la bête. En ce qui concerne la ventilation, nous sommes sur un bruit correct. En même temps, quand la carte tourne à fond, avec Forza Horizon 4, elle crache ses tripes et ça fait plaisir, car le jeu est divinement beau.Le plus du Move Ultimate, il se fond dans le décor de la maison et je trouve qu'il rend bien. Bien mieux qu'une tour de PC classique.