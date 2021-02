A l'intérieur de la boite, nous retrouverons :





Costume:



-Une armure mandalorienne de Boba Fett avec effet d’altation

-Une combinaison de vol grise

-Une cape jaune

-Une ceinture brune en cuir avec pochettes

-Une paire de gantelets verts

-Une paire de protège-genoux jaunes

-Une paire de bottes brunes



Armes:



-Un fusil blaster avec effet endommagé par la bataille

-Un bras latéral blaster avec étui en cuir



Accessoires:



-Un jetpack à effet d’altation (équipé d’une fonction magnétique)

-Un couteau de survie

-Une arme à faisceau sonique

-Une lame anti-sécurité

-Un outil d’ajustement jetpack

-Stand de figure spécialement conçu avec la plaque signalétique de Boba Fett et le logo Star Wars





La fonction « Alternate Version Boba Fett Armor »:



Un Casque mandalorien interchangeable de Boba Fett avec des marques uniques et un télémètre articulé

Sept morceaux de mains gantées interchangeables decouleur rouge foncé et brunclair, dont :

Une paire de poings

Une paire de mains pour tenir des armes

Une paire de mains gestales

- Une main gauche détendue



Costume:



Une cape de couleur verte avec effet d’altation

Une poche de couleur brun clair (attachable en haut de la ceinture)

Une poche de couleur rouge-orange (attachable en haut de la ceinture)

Un gant de bras gauche de couleur jaune

Un gant de bras droit de couleur rouge

Une paire de crachats



Arme:



Un pistolet blaster avec stock



Accessoire:



Un jetpack de couleur verte, jaune et blanche avec effet d’altation (équipé d’une fonction magnétique)





Taille du produit

Hauteur: 11.81 » (299.97 mm) |

Taille de la boîte

Hauteur: 6.50 » (165.1 mm) | Largeur: 9.25 » (234.95 mm) | Profondeur: 17.25 » (438.15 mm) |



Poids

4,20 lb (1,91 kg)



On arrete plus Hot Toys et sa collection Star Wars. Après avoir annoncées, une blinde de figurines pour The Mandalorian, voici une gamme que l'on peut appeler, "40th Anniversary". Avec un Boba Fett des premiers Star Wars ceux de George Lucas, pas le caca made in Disney.La figurine est comme toujours hyper détaillés avec un paint-job de qualité comme d'habitude.Nous devons cette figurine aux artistes, Lok Ho , pour la peinture et Hcl Hong pour la direction artistique.[url]http://www.hottoys.com.hk/[/url]