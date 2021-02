Les carnets de l'Apothicaire

Avis sur Les carnets de l'Apothicaire des éditions Ki-oonÀ 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial ! Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse.Mais, quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête… et trouve la solution ! En voulant bien faire, la voilà repérée… Jinshi, haut fonctionnaire aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d’une des favorites de l’empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal !Les carnets de l'Apothicaire sont nés en 2011, par Natsu Hyuuga, il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que cette histoire qui nous plonge dans la cité impériale, avec cette petite Mao Mao, enlevée puis vendue, dans un milieu ou les intrigues (les nouveau-nées qui meurent mystérieusement), mais aussi des complots et autres bassesses dans cette cour royale.Pour cette adaptation en manga, nous retrouvons Nekokurage aux dessins, et Itsuki Nanao pour les storyboards.La grande particularité de ce manga est due au fait que chaque chapitre possède son mystère, et donc une occasion pour l'héroïne de briller avec ses dons d'apothicaire. Le schéma de l'intrigue pourrait faire de ce manga, un futur dessin-animée. Si ça arrive, il faudra se préparer à cette tuerie.Le truc le plus "marrant", cette facilité qu'a Mao Mao à faire ses différentes potions, telle une cheffe cuistot, j'adore.Avec des personnages attouchant, très bien écrit, une histoire de complots et de l'humour quasi-omniprésent, Les Carnets de l'Apothicaire est une réussite totale. En attendant le prochain tome qui je l'espère sera aussi bon que celui-ci, Les Carnets de l'Apothicaire est un choix évident si vous voulez revivre des aventures, dans la Chine impériale.Les dessins sont vraiment excellents, le travail fourni est juste impressionnant, ça mérite d'être dit je trouve.