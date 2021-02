La statue M. Bison Alpha est vêtue de son uniforme rouge de Street Fighter Alpha, composé d'un pantalon tailleur et d'une veste tailleur avec ourlets noirs, ainsi que d'une cape noire drapée sur ses épaules. Il est également livré avec un certain nombre d'éléments d'échange détaillés, dont trois portraits, chacun avec une sculpture faciale détaillée, des yeux blancs, des cheveux noirs et un bonnet rouge sculpté. Il y a une expression souriante, une expression stoïque et une troisième expression de colère dans l'ensemble. M. Bison Alpha comprend également deux mains gauches interchangeables, l'une avec un geste de la main ouverte et l'autre avec un effet de flamme bleue.

PCS dévoile ses statues pour Bison et le résultat et complétement dingue. La statue est hyper imposante, en même temps elle mesure dans les 73cm. Le prix est lui aussi dingue !Pas de poids encore mais des prix entre 1100€ et 2100€