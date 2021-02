Attention, grosse rumeur sur le prochain jeu Star Wars, qui devrait sortir cette année. Le jeu serait dans la même veine que Star Wars Squadron, apparemment, le jeu serait en développement depuis deux ans chez EA.Aucune autre information sur le jeu, il faudrait très certainement attendre l'E3 pour en savoir plus. Ou alors un futur leak!

posted the 02/06/2021 at 09:28 PM by leblogdeshacka