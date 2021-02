En attendant le 5 Mars, Amazon vient de diffuser le dernier trailer pour Un Prince à New York 2, avec Eddie Murphy.Vous constaterez, que la voix française n'est plus la même. Le doubleur de Eddie Murphy étant décédé peu de temps après le doublage de Dolemite.

posted the 02/03/2021 at 02:16 PM by leblogdeshacka