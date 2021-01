Nous avons enfin une date de sortie pour la Justice League de Zack Snyder.Le film de 4h sera disponible le 18 Mars sur HBOMAX.Apparemment, il n'y aurait aucun plan pour une suite, ou un Snyder Universe.En attendant, The Batman terminera son tournage au mois de Mars.

posted the 01/29/2021 at 02:05 PM by leblogdeshacka