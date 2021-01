SOIS MEILLEUR, SOIS TOI-MÊME !



Plongez dans les coulisses du jeu vidéo événement Spider-Man Miles Morales !



Miles Morales entre en scène et devient le héros de son propre jeu vidéo.



Enfilant le costume de Spider-Man en l'absence de Peter Parker, Miles est confronté à un double défi : protéger son nouveau quartier, Harlem, et progresser rapidement pour affronter des ennemis exclusifs. Mis à l'épreuve, Miles doit s'accrocher à ses capacités et à sa loyauté : le destin de New York ne tient qu'à un fil !



En 192 pages et plus de 200 photos, découvrez de magnifiques concept arts, visuels, personnages, décors, technologies, gadgets et spider-tenues inventés par les équipes d'Insomniac Games en collaboration avec Marvel. Grâce au regard et aux témoignages des artistes et développeurs, pénétrez dans les coulisses et les secrets de l'élaboration du jeu.













Fan d'artbook, le livre Marvel's Spider-Man Miles Morales sera édité par HiComics chez nous. Inutile de vous dire que le livre sera hyper soigné et intégralement traduit en Français.