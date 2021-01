Alors que j'entends déjà hurler des hordes de fan boys priant pour que toutes les PS5 achetée day one tombe en rade pour légitimer leur futur achat dans 3 ans d'une (hypothétique) PS5 Pro (qui apportera... euh... La 8K ?), voici que je jette un pavé dans la mare : Qu'attendez-vous d'une Nintendo Switch Pro ?Et même si on sait tous que ça finira sur une New Nintendo Switch plus fine avec une meilleure autonomie grâce à un processeur plus efficient et des bords d'écran plus fins... Et ptet 10% de puissance en plus pour lisser légèrement les performances, sans même communiquer dessus (en vrai, ça sonne comme une répétition du passé, vu que la Nintendo Switch "révision 2" est "déjà" là), quelle est LA fonctionnalité que vous souhaiteriez voir sur la console ?Moi, de mon côté, c'est simplement les temps de chargement. Jouer en 720p ne me dérange pas, l'autonomie me convient, je ne joue jamais plus de 3 heure à ma console (bon, et au pire, j'avoue j'ai une Switch Lite japonaise aussi). Par contre, depuis que j'ai ma Xbox Series S à côté de ma Nintendo Switch, et connectés au même écran 1080p, j'me rends compte que la seule chose que j'aimerais vraiment voir sur ma Nintendo Switch, c'est... Des temps de chargement améliorés.Oui, vous avez bien entendu : j'aurais aimé avoir un SSD dans ma Nintendo Switch, mais j'ai bien conscience que ce ne sera pas possible avec le système de cartouche actuel... Il faudra passer au tout dématérialisé pour en profiter à fond O_o !Alors mon vœux est... D'avoir une révision de la Nintendo Switch dématérialisée avec un SSD mSata de 512go en son sein (le gauche, pas le droit).Comment ça je suis mazo ?En tous cas, si Nintendo pousse dans cette voie, c'est une véritable Switch 2 qu'il faudra, rétro-compatible avec la Switch actuelle, mais plutôt pour 2023 voire 2024 selon le succès de la Nintendo Switch actuelle. Elle est dans une dynamique exponentielle de ses ventes, et sortir une Nintendo Switch Pro, ça serait juste un énorme risque de casser la dynamique des ventes actuelle de la console - tout comme Mario Kart 9, cela ne risque d'arriver que s'il y a un fléchissement des ventes de celle-ci.