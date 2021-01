J'ai pris un sacré coup de vieux. Console moderne dans mon esprit, j'viens de me rendre compte que la PS3 est sortie il y a... 14 ans !Je n'ai connu cette console qu'en fin de vie de la Xbox 360 (2012), et uniquement avec des jeux au format dématérialisé - la console que j'avais acheté avec son lecteur Blu Ray HS, et je l'avais pris pour profiter des jeux Playstation Plus que je recevais avec ma PS Vita ^^' !J'y avais d'ailleurs beaucoup joué en remote play avec ma PS Vita, je trouvais ça... Génial, ça en faisait presque une petite Wii U de chez Sony avec l'utilisation que j'en faisait (jouer dans mon lit aux jeux PS3 lol).