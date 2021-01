Après le jeu vidéo, l'artbook, les figurines, voici le vinyle Spider-Man Miles Morales dans une édition collector, mais aussi une édition simple.Reprenant là où le jeu précédent s'était arrêté, MARVEL'S SPIDER-MAN: MILES MORALES vous met entre les mains du personnage titulaire, affrontant un mystérieux groupe de rebelles connu sous le nom de The Underground, qui va de pair avec une mystérieuse société d'énergie qui vise en apparence néfaste Harlem, la ville natale de notre héros.John Paesano n'est pas étranger aux héros les plus célèbres de Marvel à New York, ayant composé la partition du jeu précédent Marvel's Spider-Man (sans parler de la fin et de la grande série télévisée Marvel's Daredevil et Marvel's The Defenders ), et son travail sur ce chapitre est rien de spectaculaire. Prendre des éléments de sa partition précédente et les ajouter, incorporant des éléments de trap beats et de boîte à rythmes pour donner à la partition symphonique une section rythmique hip-hop.Disque 1SIDE A1. Don’t Give Up2. Rhino Rampage3. New York’s Only Spider-Man4. Spider-Training5. Best FriendsSIDE B1. Be Yourself2. Confession3. The Underground4. Thicker Than WaterDisque 2SIDE A1. On the Case2. All In3. Trying to Protect You4. We’re Here for You5. Worst EnemiesSIDE B1. Make It Right2. Won’t Give Up3. I’m Ready - Performed by Jaden4. Where We Come From - Performed by Lecrae5. This Is My Time – Performed by LecraeLicenseWalt Disney Records / Hollywood Records