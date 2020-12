"Mes dettes étaient nombreuses. Mes options étaient rares."





En attendant des nouvelles du futur épisode de BioShock, une statue de Booker DeWitt sera disponible l'année prochaine pour 499.99€. Cette statue toute en résine mesure pas moins de 49cm et sera limitée à seulement 500 exemplaires monde pour la version Limited et 1000 exemplaires pour la regular.La statue de Booker DeWitt a été réalisée à l'aide de rendus du jeu à titre de référence et représente Booker avec un fusil de chasse China Broom suspendu sur son épaule droite, semblable à son apparence sur la couverture de Bioshock Infinite.