Il n'y a pas que les Game Awards ce soir, Disney prends la parole pendant 4 heures.En effet, l'Investor Day, c'est aujourd'hui et nous pourrions avoir de bonnes surprises, avec des annonces pour Marvel, Star Wars, Disney+, National Geo, Pixar et les parcs d'attractions.-Disney+ compte désormais 86.8 millions d'abonnés.-Au cours des prochaines années, nous aurons droit à 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, 15 films live action, 15 séries Disney/Pixar le tout sur Disney+.-Raya et le dernier dragon sera disponible sur Disney+ en Premier Access et au cinéma, le 5 Mars 2021.-Star et Star+ débarque dans le monde, la sixième tuile sera donc pour Star. Donc, nous aurons le contenu"adulte" prévu pour le 23 Février 2021. Au programme, Kingsman, Alien, Die Hard, Legion, La Planète des singes, The Shape of Wapee et beaucoup, beaucoup d'autresL'abonnement augmentera à 8.99€/mois.Un code sera demandé pour accéder au contenu.