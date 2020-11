Soyez plus grand, soyez vous-même alors que Miles Morales entre pour la première fois en scène dans son propre jeu vidéo. Apprenant les ficelles de Spider-Man en l'absence de Peter Parker, Miles doit trouver l'équilibre entre garder sa nouvelle maison, Harlem, en sécurité et se relever pour relever de nouveaux défis et des ennemis qui testent ses capacités et sa loyauté à la limite.



Le processus créatif de ce jeu très attendu est capturé dans Spider-Man de Marvel: Miles Morales - L’art du jeu. Ce livre relié luxuriant présente l'art conceptuel remarquable et les rendus en jeu créés par la talentueuse équipe de développement qui a créé le jeu en collaboration avec Marvel. Les personnages, les lieux, la technologie, les gadgets, les costumes d'araignée et bien plus encore sont présentés dans tous leurs détails incroyables, accompagnés d'idées uniques des artistes et des développeurs derrière le jeu.



Marvel's Spider-Man: Miles Morales est un jeu d'action-aventure développé par Insomniac Games et publié par Sony Interactive Entertainment pour PlayStation 4 et PlayStation 5.



Ce livre d'art entièrement illustré en édition limitée est présenté dans un coffret exclusif et comporte une variante de couverture de l'édition commerciale du livre.



Cette édition limitée est livrée avec un tirage exclusif signé par Brian Horton (directeur de la création), Jason Hickey (directeur artistique) et Gavin Goulden (directeur artistique) d’Insomniac Games.



Limité à 300 exemplaires.

Un artbook collector pour Spider-Man Miles Morales vient d'apparaître sur le site de Forbidden Planet.Cet artbook fait pas moins de 192, attention uniquement disponible en Anglais. Et il est limitée à 300 exemplaires monde.En ce moment, il n'y a pas beaucoup d'éditions limitées d'artbook donc ça fait plaisir.