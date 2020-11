Les nouveautés du mois de Décembre sont disponibles sur Netflix. Beaucoup de films avec de Noël, mais aussi The Prom avec Nicole Kidman que j'attends beaucoup, avec la fin de Sabrina (la série est annulée), dans oublier le film Ava.-Sugar Rush : Noël – Saison 2-Ado sous les verrous – Saison 4-Intervention – Saison 6-Le Noël rêvé d’Angela-Rick et Morty – Saison 4 Partie B-The Holiday movies that made us-Ava-Les intrus-Much loved-Grimoire of zero – Saison 1-60 jours en prison – Saison 2-Les mystères de l’univers – Saison 2-L’histoire secrète des Etats-Unis – Saison 2-Sauvez Willy 2-Code Inconnu-Noël chez les Cooper-Kangourou Jack-Alien Theory-The Cave-Grimoire of Zero-Yogi l'ours-Les mondes extraterrestres – Saison 1-Minuit dans l’univers-Ari Eldjarn Pardon My Icelandic-Hazel Brugger : Tropical-Et encore un joyeux Noël !-Le bonhomme de neige-Le secret : tous les rêves sont permis-Do Do Sol Sol La La Sol (Mini-série)-Private Lies-Mank-9 vies comme Leyla-Selena la série-Big Mouth – Saison 4-Un très mauvais plan-Kings of Jo’Burg-Bhaag Beanie Bhaag-Détention-La famille Claus-100 Days My Prince-Spirit au galop en toute liberté – Rejoins l’aventure (Interactif)-Mr Iglesias – Saison 3-Home for Christmas – Saison 2-L’incroyable histoire de l’île de la Rose-Chirurgiens d’exception – Saison 1-Neuf vies comme Leyla-Alice in Bordeland-The Prom-Après toi, le chaos-Canvas-Trouver sa voix : Le concours August Wilson-Torbaaz-Tiny Pretty Things-Un Noël en Californie-Big Foot Junior-How to ruin Christmas-Le beau rôle-Sur la piste de l’éventreur du Yorkhire-Anitta : Made in Honorio-Star Trek Beyond-Le Blues de Ma Rainey-Sweet Home-Home for Christmas-Under the Skin-La chronique des Bridgerton – Saison 1-Les nouvelles aventures de Sabrina – Partie 4