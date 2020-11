Divers

Disney France vide Disney+ en catimini — 13 novembre 2020 • 10H00 — Laurent Armand-Zuniga —



Disney communique volontiers sur les rajouts sur Disney+ : c'est d'ailleurs l'essence même d'une plateforme que de montrer et démontrer qu'elle est bien vivante et que son catalogue grandit toujours plus. Il s'agit là même d'une question de survie : le modèle économique du streaming impose de toujours susciter l'intérêt par la nouveauté...



Disney se fait, a contrario, bien plus discrète sur les retraits qu'elle opère toujours en catimini. Et, à ce petit jeu des non-dits, la filiale française est devenue experte.



Certains retraits peuvent, si ce n'est se comprendre, au moins s'admettre à l'image d'Iron Man dont les droits détenus en France par Groupe M6 l'empêchent de rester sur la plateforme. D'autres, en revanche, sont totalement incompréhensibles comme la vague de disparition contastée en ce début novembre. Ce sont en effet plus de trente-cinq œuvres de patrimoine s'étalant principalement des années 30 aux années 70 qui ne sont plus sur Disney+ en France : des cartoons, des films à prises de vues réelles Disney, une série et même un film d'animation pour lesquels il est pourtant certain qu'il n'y a aucun problème de droits d'exploitation.



Il est ainsi difficile de comprendre ce choix d'enlever ces œuvres à la plateforme française. Déjà car elles sont toujours présentes sur les autres déclinaisons de Disney+ que cela soit en Europe ou en Amérique du Nord. Ensuite, parce que le catalogue de Disney+ en France est déjà le plus pauvre d'Europe, voire du monde, en contenus de catalogue (hors Disney+ Originals où la France est au même niveau que les autres). Enfin, et c'est aussi important, parce que cela démontre le mépris de la filiale française pour son patrimoine et tout autant, pour ses abonnés.



Il est décidément légitime de se demander si quelqu'un en France gère vraiment le contenu de Disney+ au delà de ses seuls aspects marketing ? C'est bien simple, la plateforme est dans l'hexagone un bateau-ivre, pilotée a priori sans rigueur ou ambition depuis le Royaume Uni et considérée comme tout à fait secondaire dans le vaste champ d'activités de The Walt Disney Company - France. La priorité absolue donnée à Disney+ par la maison-mère de The Walt Disney Company sur le marché américain et dans le monde entier (Elle vient d'annoncer 73 millions d'abonnés payants aprés une seule année d'existence, en avance de cinq ans sur son plan initial de lancement !) semble être, à contre-courant total de sa tutelle, le cadet des soucis de la filiale française.



Au secours : Disney+ mérite mieux en France que sa gestion actuelle par-dessus la jambe !



Voici donc les œuvres qui, en catimini, ont récemment disparu :



Cartoons



La Cigale et la Fourmi (1934)

Une Petite Poule Avisée (1934)

La Déesse du Printemps (1934)

Le Lièvre et la Tortue (1935)

Le Vieux Moulin (1937)

Le Vilain Petit Canard (1939)

Pique-Nique sur la Plage (1939)

La Blanchisserie de Donald (1940)

Bonne Nuit Donald (1941)

Donald Cuistot (1941)

Chevalier d'un Jour (1946)

Pluto et la Tortue (1949)

Donald Forestier (1949)

Donald Fait son Beurre (1949)

Pluto Joue à la Main Chaude (1950)

Bon Pour le Modèle Réduit (1951)

Le Nouveau Voisin (1953)

Donald et les Abeilles (1954)



Films



Le Désert Vivant (1953)

Les Secrets de la Vie (1956)

Le Prince et le Pauvre (1962)

Quatre Bassets pour un Danois (1966)

L'Honorable Griffin (1967)

Le Fantôme de Barbe Noire (196

Justin Morgan Had a Horse (1972)

Un Cowboy à Hawaï (1974)

L'Homme le Plus Fort du Monde (1975)

Le Gang des Chaussons aux Pommes (1975)

Gus (1976)

Le Trésor de Matacumba (1976)

Les Visiteurs d'un Autre Monde (197

James et la Pêche Géante (1996)

Le Combat de Ruby Bridges (199

Un Parcours de Légende (2005)

Le Journal de Jaimie (2006)



Série



La Légende des Trois Caballeros (201

