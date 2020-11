Pour ceux qui tentent d'avoir une PS5, voici l'heure des differents restock chez les boutiques online connues.A première vue pas de version digital, que de la standard.9h00 : Boulanger10h00 : Fnac11h00 : Leclerc13h00 : AmazonDans la matinée sans precision: CDiscountSans precision: Auchan et CulturaBonne chance

posted the 11/18/2020 at 06:14 PM by guiguif