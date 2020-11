Un nouveau dieu (DLC 1)



Fenyx, maintenant un dieu à part entière, monte à Olympos, prêt à se lancer dans une nouvelle aventure.



Au cours de ce DLC, Fenyx fait face à une série d'épreuves lancées par les dieux familiers que les joueurs rencontrés sur les Golden Isles. Les épreuves introduisent de nouveaux types d'énigmes dans le cadre époustouflant de la maison des dieux grecs, Olympos. Dans ces épreuves, Fenyx affine leurs pouvoirs divins et trouve des moyens de devenir encore plus forts alors qu'ils tentent de gagner une place parmi le cercle restreint du Panthéon.



Une fois que le jeune dieu aura gagné les faveurs d'Aphrodite, Athéna, Ares, Héphaïstos et Hermès, ils seront prêts à défier le roi des dieux lui-même, Zeus.



Mythes du royaume de l'Est (DLC 2)



Il y a longtemps, dans un pays loin du monde grec où les héros Fenyx et Ash seraient connus sous le nom de Champions d'Olympos, il y avait une autre histoire d'immortels et de héros qui est depuis longtemps passée dans la légende.



Quand une guerre brutale éclate entre le Ciel et la Terre, l'humanité est redevenue l'argile dont la déesse Nuwa les a formées. Mais un héros courageux, Ku, échappe à la malédiction des cieux brisés et émerge dans le monde déchu.



Avec les conseils de Nuwa et un Phoenix familier comme compagnon, Ku entreprend de rétablir l'équilibre entre le Ciel et la Terre.



Ce DLC permettra au joueur de contrôler un nouveau héros, Ku, dans une toute nouvelle histoire inspirée de la mythologie chinoise, rencontrant de nouvelles divinités et combattant des monstres exotiques dans un pays lointain.



Les dieux perdus (DLC 3)



Partout dans le monde, les cataclysmes ravagent les villes et détruisent des vies. Fenyx, le nouveau Dieu de l'Unité du Panthéon, soupçonne que le monde est déséquilibré parce que plusieurs dieux ont abandonné Olympos. Fenyx veut aider à réunir les dieux mais se trouve incapable de le faire lorsque Zeus ordonne aux dieux olympiens de n'avoir aucun contact direct avec les divinités renégates.



Cependant, Zeus n'a jamais rien dit sur le fait de demander l'aide d'un mortel ...



Fenyx découvre un champion improbable en Ash, un balayeur de temple qui n'a jamais perdu sa foi dans les dieux. Le jeune héros enthousiaste se rend dans les îles Pyrite pour essayer de convaincre Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et Borée de retourner au Panthéon afin de sauver le monde. Les dieux perdus sont un groupe étrange, et chacun a des raisons individuelles de quitter le panthéon et de vieux griefs avec Zeus. Ash, sous la direction vigilante de Fenyx et d'Athéna, devra trouver des moyens ingénieux pour apaiser chacun des dieux et les convaincre de rentrer chez eux.



Ce DLC offre de nouveaux types de gameplay aux joueurs Immortals en adoptant un style de combat de bagarreur vu du point de vue de Fenyx dans une vue isométrique descendante. Le nouveau héros jouable, Ash, deviendra plus fort au cours de son voyage grâce à un tout nouveau système de mise à niveau personnalisable. Ash développera de nouvelles capacités et une véritable personnalité héroïque à mesure qu'ils construiront leur relation avec Fenyx et les autres dieux.

En plus d'événements gratuits et autres contenus gratuit, Immortals Fenyx Rising aura aussi son Season Pass.