Dark Horse Direct et BioWare sont de retour pour célébrer le jour N7 avec la sortie de notre toute nouvelle réplique de vaisseau Mass Effect de l'Alliance Normandy SR-1! Renforcez votre flotte à la maison avec ce vaisseau prototype de 14 pouces de long et 5,6 pouces de large perché sur une base de terrain lunaire creusée par un cratère. Cette réplique spectaculaire est en polyrésine et fabriquée par les maîtres des Gentle Giant Studios. Une édition limitée de seulement 500 unités, ne laissez pas ce navire spectaculaire dériver sans vous faire remarquer! Précommandez le vôtre dès aujourd'hui!

CE QUI EST INCLU

Mass Effect: Réplique de navire 14 pouces de l'Alliance Normandy SR-1

Base Moon Terrain avec tige d'affichage en métal

Certificat d'authenticité

DÉTAILS ET DIMENSIONS SUPPLÉMENTAIRES

Taille de l'édition: 500

Expédition prévue: d'août à octobre 2021

Matériaux: Polyrésine

Sculpteur / Peintre: Gentle Giant Studios

Taille de l'emballage du produit: env. Hauteur 14 pouces (355,60 mm) x largeur 21 pouces (584,20 mm) x longueur 10 pouces (254,00 mm) *

Produit + emballage Poids dimensionnel: env. 24 livres (à des fins d'expédition

On continue avec des objets collector spécial Mass Effect. Après le très bel artbook limitée à 300 exemplaires, voici le Normandy limitée à 500 exemplaires monde. Dark Horse 249.99$