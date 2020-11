Rejoignez EDDIE MURPHY dans une quête comique inoubliable vers le Nouveau Monde. En tant que prince africain, il est temps pour lui de trouver une princesse ... et la mission le mène, lui et son ami le plus fidèle (ARSENIO HALL), dans le Queens, à New York. Déguisé en immigrant appauvri, le prince choyé se trouve rapidement un nouvel emploi, de nouveaux amis, de nouvelles fouilles, de nouveaux ennemis et beaucoup de problèmes. Gardez un œil sur Murphy et Hall dans des rôles de camée inoubliables! Récemment remasterisé en 4K avec HDR, à partir d'une restauration supervisée par le réalisateur John Landis, Coming to America est un classique de la comédie incontournable pour votre collection.



Caractéristiques spéciales:



Prince-ipal Photography: Le rapprochement de l'Amérique

Fit For Akeem: Les costumes de venir en Amérique

Construction du personnage: les nombreux visages de Rick Baker

Composer l'Amérique: les talents musicaux de Nile Rodgers

Une séance vintage avec Eddie et Arsenio

Bande-annonce théâtrale

Galerie de photos

Si vous êtes fan, comme moi d'Eddie Murphy, il y a le steelbook 4k d'un prince a New York en préco sur Zavvi.Bordel, il est tellement sous-estimé comme acteur je trouve.