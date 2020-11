The Gamer 5/5

WindowsCentral 5/5

GamesRadar+ 4.5/5

GameSpot 9

Press Start AU 9

PC GamesN 9

VideoGamer 9

COGconnected 86

IGN 7



MC 82 (15 critics)



OC 89 (17 critics)



The Gamer 5/5

WindowsCentral 5/5

GamesRadar+ 4.5/5

GameSpot 9

Press Start AU 9

PC GamesN 9

VideoGamer 9

COGconnected 86

IGN 7



MC 82 (15 critics)



OC 89 (17 critics)

Les premières notes pour Yakuza: Like A Dragon sont disponibles et ça sent bon. En même temps, comme d'habitude pour les Yakuza.Je vous laisse le lien Fnac, car il y a 10€ en CC