Je viens de voir le premier épisode de La flamme, c'est vraiment sympa. En même temps, j'aime bien Jonathan Cohen donc ça aide je pense !Au casting nous retrouvons, Jonathan Cohen, Ana Girardot, Géraldine Nakache, Doria Tillier, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Camille Chamoux, Laure Calamy, Marie-Pierre Casey, Léonie Simaga, Vincent Dedienne, Ramzy Bédia, Pierre Niney, Vincent Macaigne, Youssef Hajdi, OrelSan, Jeremie Galan, Angèle, Lætitia Casta, Gilles Lellouche, Gilbert Melki et Noémie Lvovsky.Une saison 2 est d'or et déjà prévue.

posted the 10/31/2020 at 09:04 PM by leblogdeshacka