PlayStation 5 : Sony nous dévoile enfin la manette officielle, dite la ''DualSense'' PlayStation 5 : Sony nous dévoile enfin la manette officielle, dite la ''DualSense''

Et encore un truc qui tombe comme un cheveu sur la soupe mais on commence à s'habituer depuis quelques mois : c'est sans le moindre teasing que Sony nous dévoile sa Dual Shock 5 et… oh pardon, parlons plutôt de la « DualSense », donc le pad officiel de la future PlayStation 5 avec ses sensations haptiques sur les poignée, ou encore ses gâchettes qui adaptent le retour de force en fonction de l'utilisation (du genre l'utilisation d'un arc).



Deux autres détails dont les aspects restent à évoquer à l'avenir :



- Un micro intégré, pour ce que Sony appelle du chat rapide (pour des longues sessions, mieux vaut avoir le casque dédié).

- La touche Share qui devient la touche Create pour mettre en avant la création de contenu.





UPDATE



Parce qu'il y a besoin de rassurer, Sony tient à rappeler avoir toujours l'intention de sortir sa PlayStation 5 en fin d'année, et que tous les autres détails (dont le design de la console) seront révélés dans les prochains mois.