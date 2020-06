Bienvenue en 2020 ou le moindre petit stereotype crée la polémique et aujourd'hui c'est le tour du sympathique Little Devil Inside d'en faire les frais car selon certains bienpensants les ptits indigènes avec les gros masques vu dans le dernier trailer seraient jugés racistes.Neostream s'en excuse donc et va revoir le design.

Who likes this ?

posted the 06/15/2020 at 10:51 AM by guiguif