Voici une Information concernant des jeux à paraître sur Nintendo Switch :Il ne fait aucun doute que nous en apprendrons d'avantage sur les différents projets réalisés par PlatinumGames lors de l'E3 de cette année. Pendant que nous attendions ces détails, le directeur exécutif et producteur de Platinum Games, Atsushi Inaba, et le concepteur de jeu, Takahisa Taura, se sont entretenus avec Gematsu pour partager les mises à jour de statut et raconter certaines choses à venir.Inaba : "Tout d’abord, il y aura le jeu Astral Chain. En dehors de cela, il est possible de publier des petites informations sur les nouveaux titres que nous avons en préparation. Et toutes ces nouvelles apporteraient un changement majeur PlatinumGames, je crois."Inaba : "Oui, je pense l'avoir dit à plusieurs reprises. Et je suis content de l'avoir fait. Donc, si vous pouviez être patient avec ça, ce serait génial."Inaba : "Désolé, encore une fois, nous ne pouvons rien partager. Bien que je puisse vous assurer que le développement se déroule sans heurts. Alors s'il vous plaît attendez d'autres informations."Inaba: "Nous voulons partager plus, mais nous ne pouvons pas."Taura: "On n’est pas loin de la date de sorite, donc il y aura bientôt des nouvelles. ... Astral Chain sortira le 30 août, alors restez à l'écoute pour plus d'informations. Nous espérons que vous pourrez obtenir une copie du jeu et en profiter, et nous pouvons vous garantir que c'est un bon jeu."En espérant des détails la semaine prochaine...Source : https://www.gonintendo.com/stories/337054-platinum-guarantees-astral-chain-will-be-good-says-bayonetta-3