Voici une Information concernant la Saga Ni No Kuni :Le jeu Ni No Kuni : Wrath of the White Witch Remastered sortirait sur PC, Xbox One et Ps4. Voici le Logo :Et des Artworks :Petite précision qui a son importance:Simple portage de la version Ps3 sur Nintendo Switch. En attendant un premier trailer...Source : https://www.resetera.com/threads/ni-no-kuni-wrath-of-the-white-witch-remastered-has-leaked-e3-2019-x1-ps4-pc.121673