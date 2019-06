Voici une Théorie concernant la Nintendo Switch :Olivier Raymond, un designer industriel qui a conçu des concepts et des maquettes pour différents produits, a partagé des images de ce qu'il appelle la «Nintendo Switch Up». Il s'agit d’un modèle de Nintendo Switch mise à niveau, optimisée, plus légère et plus puissante. Contrairement à la console actuelle, il n’ya pas de Joy-Con détachable mais un design très élégant et moderne:La Nintendo Switch Up est livrée avec un «Clever Dock» :Selon Raymond, le Clever Dock permettra aux utilisateurs de diffuser des jeux en 1080p grâce à la puissance de traitement supplémentaire du dock lui-même :La WiiU était également capable de jouer de manière asymétrique, ce qui permet au joueur de jouer simultanément sur deux écrans :Les couleurs du Switch Up comprennent le noir Phazon, le blanc nuage, le bleu maître, le vert Iggy, le rose encre et le violet classique des années 90 :Enfin, un packaging assez étonnant :Raymond dit que la Nintendo Switch Up est une "lettre d'amour" adressée à Nintendo, l'une de ses sociétés préférées. Il espère qu'ils continueront à "bouleverser le statu quo" pendant de nombreuses décennies...Source : https://nintendosoup.com/industrial-designer-envisions-how-an-upgraded-nintendo-switch-could-look-like