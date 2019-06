Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Sous la houlette de Hideo Kojima, de Metal Gear Solid, le titre mystérieux est enveloppé d'une aura mystique, est destiné à s'aventurer dans un nouveau territoire de narration. Et, bien que prévu pour un lancement sur Ps4 le 8 novembre 2019, il sortirait également sur PC. Résultat d'un partenariat entre Sony Computer Entertainment et Kojima Productions, Death Stranding est le premier projet de Hideo Kojima après son départ de Konami. L’accord a permis d’injecter les ressources bien accueillies d’une grande entreprise, notamment une collaboration sur le moteur de jeu "Decima" utilisé auparavant pour Horizon Zero Dawn.Alors que Sony a beaucoup investi dans le développement de Death Stranding, ce n’est pas une exclusivité officielle Ps4. Dans un communiqué de presse publié en 2015 par Lucas Liaskos, ancien responsable de la communauté PlayStation EU, Sony aurait confirmé que l’accord signé signait un début tout d'abord sur PlayStation. Cependant, les réponses ont laissé de la flexibilité pour d'autres plates-formes, précisant notamment que le projet "devrait être disponible sur PC".Avec Death Stranding qui devrait faire ses débuts en novembre, Sony reste silencieux sur la perspective d’une version PC. C'est désormais une pièce maîtresse de la gamme à venir de la Ps4, et il est stratégique d'assumer une exclusivité totale à première vue. La publication officielle sur PlayStation Medium a depuis été supprimée et les traces de sa version PC sont désormais relativement rares. Les plans peuvent toujours changer, mais la dernière mention formelle de Death Stranding indique qu'un lancement sur PC serait toujours envisagé. Les jeux soutenus par Sony sont également sortis sur PC, comme Detroit : Become Human et Beyond Two Souls, par exemple, qui sont prévus pour le Epic Games Store sur PC à l'avenir. Quand est-ce que Death Stranding PC serait disponible?Il n’est pas clair quand le jeu va sortir va sortir sur ce support. Sony a affirmé qu'il "ne révélait pas de détails" sur le contrat en 2015, ce qui rendait floue la durée de la période d'exclusivité. Toutefois, ce n’est pas la première fois qu’un ancien blockbuster Ps4 faisait la transition vers une version PC, comme Detroit : Become Human qui sortira sur ce support un an après son lancement sur Ps4.Pour l'instant, nous savons seulement que Death Stranding a été conçu comme une exclusivité Ps4, avec une version PC ensuite. Compte tenu des investissements continus de Sony dans le titre, nous n'entendrons probablement pas plus parler d'une sortie pour PC avant le lancement de la version Ps4 en novembre. Le duo a conclu "un accord concernant le premier titre de Kojima", ce qui rend difficile de savoir si les futurs projets de studio tomberont également sous l'exclusivité de Sony...Source : https://www.windowscentral.com/will-death-stranding-release-windows-pcs