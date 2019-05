Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Récemment, Hideo Kojima a eu recours à Twitter pour partager une autre nouvelle intéressante concernant les aspects d’exploration du jeu. Il a évoqué les sommets enneigés que nous avons vus à plusieurs reprises dans la bande-annonce récente, affirmant que le jeu n’est pas là uniquement comme un jeu d’habillage, mais qu’il existe en fait un chemin dans le jeu, et que vous pouvez monter jusqu'au sommet de la montagne. En gros, il a simplement dit: «Vous voyez cette montagne? Vous pouvez y grimper! ”Mais en utilisant des mots différents. Une nouvelle référence sans doute dans les open-world. Pour rappel, le jeu Death Stranding sortira le 8 novembre exclusivement sur Ps4...Source : https://gamingbolt.com/death-stranding-hideo-kojima-shares-new-exploration-tidbits

posted the 05/31/2019 at 05:13 PM by link49