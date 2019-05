Voici une Information concernant une exclusivité Nintendo Switch :Game Freak a dévoilé une nouvelle image de son RPG TWON. Pur rappel, voici à quoi ressemblait le jeu à son annonce en septembre :En espérant en apprendre plus bientôt...Source : https://www.gonintendo.com/stories/335998-one-new-screenshot-for-town-shared

Like

Who likes this ?

posted the 05/23/2019 at 08:21 PM by link49