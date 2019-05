Voici une Information autour du jeu Days Gone :Hier sir, une session de questions-réponses avec les développeurs a eu lieu. On a appris diverses choses. La plus impressionnante est que la conception de cet Open World a été réalisée par 5 à 6 personnes :Shay Casey : "Ma fonctionnalité d'interface utilisateur préférée dans le jeu Days Gone est sans aucun doute le système de menus à l'aide pavé tactile. Il est très facile de glisser dans n’importe quelle direction et d’ouvrir un menu spécifique sans avoir à parcourir plusieurs panneaux."Eric Jensen : "Ce dont je suis le plus fier, c'est de la diversité et du dynamisme avec lequel nous avons réussi à créer un monde ouvert avec une équipe de conception aussi petite (5-6 personnes). Nous devions penser intelligemment et efficacement avec tous nos choix de conception, tout en connaissant les limitations de main-d'œuvre. Voir toutes les vidéos et les captures d'écran loufoques que les gens ont publiées sur le monde ouvert à venir pour Deacon ou même interagir avec lui-même a été incroyablement cool pour notre équipe!"Ça explique peut-être certaines choses...Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-open-world-was-design-by-5-to-6-people.118524