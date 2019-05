Voici une Information concernant le jeu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution :On commence par la box du jeu :La version physique contiendra ces trois cartes :Le jeu sera vendu 39.99 euros et avec plus de 9 000 cartes, il s’agit du jeu avec le plus grand nombre de cartes de tous les Yu-Gi-Oh! sortis à ce jour. Et pour finir, un petit trailer :Enfin, le jeu sortira le 20 août prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/yu-gi-oh-legacy-of-the-duelist-link-evolution-switch-releasing-august-20th-40-physical-version-comes-with-3-cards.118184