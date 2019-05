Mon blog a franchi un cap.Je remercie tous d’abord ceux qui me motivent à continuer alors que les années défilent. En effet, je me suis inscrit sur Jeux-France le 28 avril 2005 et mon premier article a été publié un jour après. J'avais pas prévu de faire un article, mais à la demande de certains... En effet, je ne fais pas des articles pour ça, mais car honnêtement, ça me plait de chercher des informations sur ma passion des jeux vidéo, et de les partager avec les autres, qui ont cette même passion, même si on a tous des goût différents, ce que je respecte.Enfin bref, merci encore à tous les membres qui me motivent encore à poursuivre cette aventure Gamekyo. Rendez-vous dans quelques semaines pour le premier Concours spécial l'E3, avec normalement un jeu Nintendo Switch à gagner…Source : member15179.html