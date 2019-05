Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Cette vidéo permet de mettre en avant le système de combat :Elle permet de voir divers aspects de combat comme l’interface utilisateur, les attaques simples, les attaques spéciales et celles chargées. Pour rappel, le jeu sortira exclusivement sur Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/final-fantasy-7-remake-combat-analysis.116210

Who likes this ?

posted the 05/10/2019 at 04:33 PM by link49