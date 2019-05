Voici une Information concernant le jeu Days Gone :BenjiSales estime qu'aux vues de la première place occupée par le jeu sur les différents marchés, dont l'Espagne et comme vu hier au Japon, le jeu se serait selon lui écoulé à plus de deux millions dans le monde en seulement deux semaines. Si c'est le cas, on devrait bientôt avoir les chiffres de Sony...Source : https://twitter.com/BenjiSales/status/1126120752238026753