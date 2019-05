Voici une Information concernant le jeu Devil May Cry sur Nintendo Switch :Capcom précise sur le site officiel japonais, américain et européen que le jeu ne sortira uniquement qu'en version dématérialisée et qu'aucune version physique n'est prévue. Place ensuite aux images :Cette version sortira cet été...Source : https://nintendoeverything.com/devil-may-cry-appears-to-be-digital-only-on-switch

posted the 05/07/2019 at 06:12 AM by link49