Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :On commence par quelque notes :- Vandal : 9/10- Gamekyo : 9/10- RPG Site : 8/10Puis le Test de Gameblog :Et le Test de Gamekult :Pour rappel, la version Nintendo Switch, tout comme la version Xbox One, sortent aujourd'hui...Source : https://www.gamekult.com/jeux/final-fantasy-xii-3050708543/test.html