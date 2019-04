Voici une Information autour du jeu Persona 5 :Atlus a annoncé un nouvel accessoire autour du jeu Persona 5. Il s’agit d’un pistolet air soft Joker Mode. Il sortira au Japon le 26 avril, et aucune annonce n'a été fait pour une sortie en Occident. Et si Persona 5 A était en fait simplement Persona 5 Airsoft…Source : https://www.resetera.com/threads/official-persona-5-airsoft-gun-revealed.111287/

posted the 04/13/2019 at 10:22 AM by link49