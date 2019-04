Voici une Information concernant la Xbox Scarlett et la Ps5 :Les nouvelles consoles de Microsoft et Sony pourraient bientôt arriver. Le détaillant GameStop a annoncé aujourd'hui qu'il s'attend à un ralentissement des ventes de consoles en 2019, car les gens apprendraient qu'il y aurait de nouvelles consoles et attendaient leur arrivée."En ce qui concerne le nouveau matériel, à l'approche de la fin du cycle de console actuel pour la Xbox et la PlayStation, nous prévoyons une baisse de la demande, certains clients décidant d'attendre en attendant l'acquisition de la prochaine génération de consoles", a déclaré le directeur financier Rob Lloyd.Lloyd parlait spécifiquement d'éléments commerciaux que GameStop avait partagés avec des analystes pour "aider à fournir un contexte" pour 2019. Cela suggère que de nouvelles consoles de Microsoft et Sony pourraient être annoncées et/ou publiées cette année.La rumeur veut que Microsoft annonce une ou plusieurs nouvelles consoles à l'E3 en juin, alors que Sony est connu pour travailler sur une nouvelle console PlayStation. Sony ne participera pas à l'E3 cette année, mais cela ne signifie pas que la société n'aura pas de nouvelles à partager sur d'autres sites à un moment donné. Nintendo, quant à lui, pourrait annoncer plusieurs nouveaux modèles de Switch à l’E3 et les publier peu de temps après. Cependant, Llyod a spécifiquement mentionné les consoles Xbox et PlayStation dans ses commentaires, mais pas les consoles Nintendo...Source : https://www.gamespot.com/articles/next-gen-consoles-might-be-revealed-relatively-soo/1100-6465997/