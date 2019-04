Voici une Information concernant le jeu Super Smah Bros. Ultimate :Le compte Twitter officiel "Twitter Gaming", a posté une enquête, qui a demandé à ses abonnés de nommer des personnages qu'ils aimeraient voir ajoutés à Smash Bros. Étonnamment, le compte officiel de Halo n'a pas tardé à répondre :Master Chief dans Smash Bros. est une blague de longue date avec les fans des deux franchises, mais est-ce que cela pourrait réellement arriver? La relation entre Microsoft et Nintendo est plus forte que jamais, des choses étranges pourraient bien se produire...Source : https://www.gonintendo.com/stories/332279-twitter-gaming-asks-fans-who-they-d-like-to-see-in-smash-bros-o

Who likes this ?

posted the 04/03/2019 at 03:31 PM by link49