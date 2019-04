Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Sony a récemment développé de nombreux partenariats pour créer de nouvelles propriétés et les transformer en franchises reconnaissables. Days Gone de Bend Studio, un jeu qui cherche à offrir quelque chose de mémorable sur plusieurs fronts, à la fois en termes de jeu et de récit, est la prochaine étape. Et si cela réussit et que les joueurs en souhaitent davantage, Sony entend bien que cela devienne une propriété qu’ils peuvent également exploiter. Lors d’une démonstration, un membre de l’équipe des relations publiques de Sony a confié que l’éditeur espérait voir Day Gone devenir une franchise.Bien que la possibilité d'une suite dépende en grande partie de la façon dont Days Gone va se vendre, nous savons pertinemment que Sony prévoit de sortira du contenu post-lancement. Le jeu en lui-même n'est donc certainement pas la fin pour cette franchise. Pour rappel, le jeu Days Gone sortira le 26 avril sur Ps4..Source : https://gamingbolt.com/days-gone-could-be-a-franchise-reveals-sony