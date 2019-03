Voici une Information autour de la Ps4 :On commence avec le PsVR et Iron Man VR.Crash Team Racing était de nouveau présent.Puis à No Man's Sky.Ready Set Heroes est prévu pour cette année.Blood & Truth sortira le 28 mai.Observation sortira lui le 21 mai.Help Wated sortira quant à lui au printemps.Concrete Genie sortira en fin d'année.Days Gone s'est montré encore un peu avant sa sortie le 26 avril.On finit avec Mortal Kombat 11.Voilà qui clôt ce premier State of Play...Source : https://www.resetera.com/threads/state-of-play-march-25th-ot-sir-dan-where-art-thou.107457