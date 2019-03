Voici une Information concernant le jeu Days Gone :La liste des trophées a été divulguée et il semble extrêmement facile de le platiner. La liste a d'abord été publiée sur Reddit, et vous pouvez consulter les 46 trophées de Days Gone (1 platine, 2 or, 15 argent et 28 bronze) en cliquant ici :Étant donné que vous n’avez besoin que de 75% au lieu de 100% des objets de collection pour débloquer le Trophée Platinum, gagner tous les trophées devrait être assez simple, comme pour le jeu Spider-Man de Marvel. La plupart des trophées sont déverrouillés simplement en finissant le jeu une fois, et certaines choses spécifiques, donc rien n’est trop exigeant ni axé sur les compétences. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.hitc.com/en-gb/2019/03/21/days-gone-playstation-4-trophy-list-easy-platinum