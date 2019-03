Voici une Rumeur concernant les jeux Pokemon Sword & Shield :Une vidéo montrant un nouveau Pokemon en action a fait surface sur Internet. La vidéo de quatre secondes montre un nouveau Pokémon de type Insecte/Dragon avec six pattes, un œil et deux ailes. On ignore comment s'appelle ce Pokémon. Ce qui fait que cette vidéo a du poids, c’est le fond où apparaît le Pokémon, car la caverne scintillante qui a été montrée dans la bande-annonce. Et l'animation est assez lisse :Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront en fin d'année...Source : https://www.reddit.com/r/pokemon/comments/ayu57x/rumored_new_bugdragon_type_pokemon_in_gen_8