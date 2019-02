Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Quelqu'un de Reddit est allé fouiller le site Web nord-américain du jeu Catherine Full Body, et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un code source fait mention de Nintendo. Le fait est que la mention pourrait n'être rien de plus qu'une erreur, ou une sortie du jeu sur Nintendo Switch en Occident. Reste à voir si cela se concrétisera, ou si ça restera une simple erreur...Source : https://www.gonintendo.com/stories/329566-catherine-full-body-website-s-source-code-includes-a-nintendo-men

posted the 02/26/2019 at 10:21 AM by link49