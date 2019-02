Voici une Information concernant les jeux les plus mal notés du mois de février :Metro Exodus est le seul jeu qui sauve l'honneur ce mois-ci.Ubisoft aura un peu de mal avec cette suite de Far Cry 5.Bioware a eu du mal apparemment avec sa nouvelle licence.La première exclusivité Xbox One de l'année se ramasse un peu.Mais la palme d'or du jeu le plus mal noté du mois revient au jeu de combat de Bandai Namco...Source : https://www.metacritic.com/game/xbox-one/crackdown-3