Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Bandai Namco a annoncé une nouvelle version du jeu Dragon Ball FighterZ pour le marché japonais, l'édition Deluxe sur Xbox One et Ps4, dont la date de sortie est fixé pour le 31 janvier. Cette version sera proposée avec les 8 packs de DLC supplémentaires. Cette version sera vendue au prix de 6100 yens japonais, soit environ 55 $. La Xbox ne recevra cette version que sous forme dématérialisée, tandis qu'il sortira sur Ps4 aussi en version physique. Voici d'ailleurs un trailer pour cette version :Elle permet de voir entre autre la box de cette édition. Pour l'instant, aucune annonce n'a été faite pour une sortie en Occident...Source : https://www.true-gaming.net/home/385849

posted the 12/27/2018 at 08:00 AM by link49