Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En comptant les ventes sur l'eShop, le jeu Splatoon 2 a maintenant dépasser les 3 millions au Japon. C'est la meilleur vente sur ce marché et sur cette console. La semaine prochaine, les jeux Super Mario Odyssey et Super Smash Bros. Ultimate dépasseront eux les 2 millions, portant les jeux million-seller sur cette console à 8 au total..Source : https://www.true-gaming.net/home/385540/

posted the 12/22/2018 at 12:38 PM by link49